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NEIL YOUNG ニールヤング Ｔシャツ ナンバーナイン
商品番号 V84460091880
商品名

NEIL YOUNG ニールヤング Ｔシャツ ナンバーナイン
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用済み中古の、状態悪いジャンク相当品です。カラーは、ホワイトですサイズは２表記です（Ｓくらいです）平置き　タテ約６５センチ、ヨコ（脇下）約４７センチです。※全体的に黄ばみ汚れ有り、写真のようなシミ汚れ等も複数箇所に有りますので、ご留意の上ご検討ください。ゆうパケットにて発送いたします。
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