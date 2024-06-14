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マーベルレジェンドモジュラーアーマー アイアンマンウォーマシン2体セットです。キャノンのみ開封済みアイアンマン、ウォーマシンは未開封です。ウォーマシンパッケージ折れ有。【配送方法】・らくらくメルカリ便予定【注意事項】・個人ルールは一切設けておりませんので即決可能です。・過度な値下げ交渉は御遠慮願います。・ペットなし、喫煙なしフィギュア種類···アクションフィギュア#マーベルレジェンド#アイアンマン#ウォーマシン#トイビズ