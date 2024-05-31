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セブチ　ペンライト　ver1 グッズ　seventeen
商品番号 L81843657920
商品名

セブチ　ペンライト　ver1 グッズ　seventeen
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,304 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました！！セブチのペンライトのver1２つセットですバラ売り不可ライブで2回ほど使用しました1つが写真にあるように箱の一部が無くなっています動作確認はしていませんが、最後に使った際は使用できました素人保管ですので、神経質な方はご購入をご遠慮ください中古品ということをご理解ください他にもセブチグッズ多数出品しています！ぜひご覧ください！（まとめ買いで安くします）なにか気になることがありましたらお気軽にコメントしてください！
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