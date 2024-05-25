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富田幸治郎　清水焼　花瓶　壺　茶道具　青磁　京焼
商品番号 X11467403516
商品名

富田幸治郎　清水焼　花瓶　壺　茶道具　青磁　京焼
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 5,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

富田幸治郎作青磁京都　清水焼サイズ直径約60cm口径約29cm高さ約18.5cmとてもきれいなブルーで高級感あります未使用ですが、長期自宅保管しておりました種類...宝瓶・花瓶
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