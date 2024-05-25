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Roland AX-Edge シンセサイザー
商品番号 B19065329328
商品名

Roland AX-Edge シンセサイザー
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 27,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···キーボード・シンセサイザーアクセサリー・パーツ···メンテナンス用品レベル···中級者あまり使っていません。すぐに始められるシールドが付属しています。美品です。付属品シールド、電源ケーブル、取り扱い説明書、充電池8本即購入、値下げ交渉受け付けます。楽器バンドギターベースドラムサンプラーのお供に
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