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SONOR HH stand 2000シリーズ　ソナー　ハイハットスタンド
商品番号 B30814461303
商品名

SONOR HH stand 2000シリーズ　ソナー　ハイハットスタンド
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 4,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

有名なタテジマの後の新シリーズ、フットボードの赤のマークが印象的HHSTAND3本足は動きます、ツイン利用も問題無しバネの強さは変えれませんが並のテンションかと…フェルトは少々柔らかい。撮影の為に箱から出しました。という事でほぼ新品に近いと言えますが…中古品です。
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