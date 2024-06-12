SABIAN AA CHINA SPLASH 10\

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商品詳細
SABIANAACHINASPLASH10\"セイビアンシンバル自宅使用数回試し打ちしただけなので美品です使用する機会が無さそうなので出品します。申し訳ありませんが値引き交渉の質問はご遠慮下さい。#sabian#cymbal#シンバル#セイビアン #AAX#AA#HHX#HH#レア#vintage#ヴィンテージ#crashcymbal#chainasymbal#Ride#クラッシュシンバル#ライドシンバル#daveweckl#percussion#パーカッション#ドラム
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