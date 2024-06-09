ツキウタ 直筆サイン ブロマイド 弥生春 ラミネート済

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商品詳細
自宅保管です。発送はクリックポスト(追跡番号アリ)です。ラミネート加工は当方が自宅にて加工しました。(素人加工ですのでご理解ください)袋に入れダンボールで補強、水濡れ、折れ対応とさせていただきます。こちらのアイテムは『いいね』が増えると価格が上がる場合があります。まだまだ初心者ですのでよろしくお願いいたします。
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