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ツキウタ 直筆サイン ブロマイド 弥生春 ラミネート済
商品番号 T90621423222
商品名

ツキウタ 直筆サイン ブロマイド 弥生春 ラミネート済
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 6,369 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅保管です。発送はクリックポスト(追跡番号アリ)です。ラミネート加工は当方が自宅にて加工しました。(素人加工ですのでご理解ください)袋に入れダンボールで補強、水濡れ、折れ対応とさせていただきます。こちらのアイテムは『いいね』が増えると価格が上がる場合があります。まだまだ初心者ですのでよろしくお願いいたします。
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