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WINSOR＆NEWTON油絵具　木箱セット
商品番号 I28568962574
商品名

WINSOR＆NEWTON油絵具　木箱セット
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵具の種類...油絵の具・油彩絵具姉が昔購入した物であまり使用はしていませんが、長期保管のためご理解していただきご購入お願いいたします。内容につきましては写真をご確認下さい。絵の具のウインザーニュートンはすべてキャップは開きますが、その他9本の内5本はキャップが開きません。箱については小さい傷はあるかもしれませんが美品です。
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