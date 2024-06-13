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ポケモンWCS2023 海外 プレイマット デッキシールド ピカチュウ 北斎
商品番号 F47695547991
商品名

ポケモンWCS2023 海外 プレイマット デッキシールド ピカチュウ 北斎
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【即購入歓迎！】2023PokmonTCGWCS2023横浜WCSストアGREATWAVEPIKACHU\u0026FRIENDSプレイマットとデッキシールドのセットの販売です。未開封品となりますが陳列されていた商品になりますので、初期傷等はご了承の上ご購入をお願いします。ポケモンカードゲーム海外限定スリーブデッキシールド2023PokmonTCGWCS2023横浜WCSストア※すり替え防止のため、返品対応は致しかねます。※素人保管のため、ご理解いただける方のみお願いします。※他のフリマアプリでも出品しているため、急遽出品を取り止める場合があります。#ポケカ#サプライ#横浜#wcs#プレイマット#スリーブ#デッキスリーブ
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