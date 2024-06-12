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- 大日如来坐像 仏像 銅像 お守り 高さ約15ｃｍ
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商品詳細
智拳印の結びが印象的な大日如来坐像。慈悲深きお顔は非常に安心感を覚えます。美術品としても自信を持ってオススメいたします。サイズ：高さ約15ｃｍ・幅約10ｃｍ・奥行約7ｃｍ重量：約780ｇ
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