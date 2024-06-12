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大日如来坐像　仏像　銅像　お守り　高さ約15ｃｍ
商品番号 N63121086339
商品名

大日如来坐像　仏像　銅像　お守り　高さ約15ｃｍ
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

智拳印の結びが印象的な大日如来坐像。慈悲深きお顔は非常に安心感を覚えます。美術品としても自信を持ってオススメいたします。サイズ：高さ約15ｃｍ・幅約10ｃｍ・奥行約7ｃｍ重量：約780ｇ
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