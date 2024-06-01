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ポケモンカード「バブル」過熱…レアもの争奪「億超え」も : 読売新聞

ポケモンカードセット売りレアリティ...SR フヨウ CHR チルタルス ピカチュウ ゲンガートラブル防止の為プレイ用でお願いします。多少のキズ、角の折れ等は無いと思いますが気になる方、神経質の方は購入ご遠慮下さい。写真で判断お願いします。値下げ、バラ売りはしません。ローダ―に入れて配送します。