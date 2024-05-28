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- 優勝デッキ リザードンex デッキ バトルVIPパス 採用 ポケモンカード ⑧
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商品詳細
ポケモンカードゲーム超本格構築デッキ真悪リザードンexデッキ全てスリーブ入りモンスターリザードンexrr3枚リザードだいもんじ1枚ヒトカゲひをはく3枚ヒトカゲヒートタックル1枚ピジョットexsr2枚ポッポなかまをよぶ1枚ポッポかぜおこし1枚ビーダルはたらくまえば2枚ビッパへっちゃらがお2枚マナフィ1枚ミュウ1枚かがやくリザードン1枚トレーナーズバトルVIPパス4枚ハイパーボール4枚ふしぎなあめ4枚すごいつりざお2枚ポケモンいれかえ1枚あなぬけのヒモ1枚こだわりベルト1枚ナンジャモ3枚ジニア1枚博士の研究3枚ボスの指令3枚ボウルタウン4枚マグマの滝壺1枚基本ほのおエネルギー9枚全てのカードをスリーブに入れていますのですぐ遊べます！67mm×92mmサイズのプロテクターがあれば2重スリーブになって更に良いと思います。大会優勝構築なのでかなり強いです！24時間以内発送お値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/stepchild592752.html
http://narcologia.ru/goods/stage171397.html
http://narcologia.ru/goods/moisture369.html
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