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- SHURE SM58 USA製 ダイナミックマイク
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商品詳細
SM58のmadeinUSAポルシェロゴです。現在のSM58には安価なフェライト磁石が使用されていますがこちらのモデルはアルニコ磁石が使用されています。動作はチェック済みです。ヘッドのスポンジとグリル内スポンジは新品交換しました。あくまで中古品でございますので神経質な方は購入お控えくださ。付属品:マイクケース定価：¥70000#SHURE#Shure#SHURESM58#sm58#1234
http://narcologia.ru/goods/perforce662465.html
http://narcologia.ru/goods/reflector907364.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect267770.html
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