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イングリッシュホルン リードケース 10本用
商品番号 K52491461607
商品名

イングリッシュホルン リードケース 10本用
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※お値下げしました。12000円→10000円DWK製、イングリッシュホルンリードケース10本用。中古品です。目立った傷や汚れはありませんが古い物ですので、お気になさらない方にご購入をお願いいたします。※他にもオーボエ関連の商品を出品しています。　よろしければご覧ください。
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