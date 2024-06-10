イングリッシュホルン リードケース 10本用

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PROTEC PB320 English Horn Case イングリッシュホルン用ケース(プロ ...



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イングリッシュホルン（コーラングレ）用完成リード2種類10本セット ...

※お値下げしました。12000円→10000円DWK製、イングリッシュホルンリードケース10本用。中古品です。目立った傷や汚れはありませんが古い物ですので、お気になさらない方にご購入をお願いいたします。※他にもオーボエ関連の商品を出品しています。 よろしければご覧ください。