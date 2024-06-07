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ESM 5 テナーサックスマウスピース
商品番号 N89570405641
商品名

ESM 5 テナーサックスマウスピース
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,012 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！(◠‿◠)テナーサックスマウスピースESM5です。マウスピースは未使用ですが、箱、ビニール、説明書は経年劣化有ります。宜しくお願い致します。(._.)#サックス#テナー#マウスピース#esm#kojikodikoziリガチャーキャップ種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
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