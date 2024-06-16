Bach 1-1/2C 1HC トランペット マウスピース

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商品詳細
種類...トランペットアクセサリー・パーツ...マウスピースBachのトランペット用マウスピースです。新品購入し、数回使用した後冷暗所にて保管していました。状態は良いと思われますが、画像からご判断ください。気になる点はコメントにてお問い合わせください。
http://narcologia.ru/goods/update303195.html
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http://narcologia.ru/goods/conception319457.html
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