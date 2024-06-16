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Bach 1-1/2C 1HC トランペット マウスピース
商品番号 R68007094275
商品名

Bach 1-1/2C 1HC トランペット マウスピース
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...トランペットアクセサリー・パーツ...マウスピースBachのトランペット用マウスピースです。新品購入し、数回使用した後冷暗所にて保管していました。状態は良いと思われますが、画像からご判断ください。気になる点はコメントにてお問い合わせください。
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