Mサイズ 男闘呼組Tシャツ レッド ブラック FINAL TOUR-Tee

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◆即購入OKコメント不要です◆★男闘呼組FINALTOUR-Tee★Mサイズ★とても目立つ格好良いTシャツです♪★来週の武道館や野音、コレクションに如何でしょうか♪◆新品未開封◆未開封の為、初期不良には対応しておりません。◆二つ折りにして発送いたします。◆お値下げは考えておりませんm(⁠__)m【ご注意】＊猫を飼っています。極力気を付けますが、梱包時、猫の毛が不着してしまう恐れがありますので、アレルギーの方、気になる方はご購入をお控えください。＊自宅保管品の為、極端に神経質な方のご購入はお控えください。✼簡易包装、箱や梱包資材の再利用にご理解ください。✼喫煙者はおりません。#男闘呼組#成田昭次#高橋一也#岡本健一#前田耕陽