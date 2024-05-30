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CCシャイニーアルトサックスケース
商品番号 R36628000524
商品名

CCシャイニーアルトサックスケース
ブランド名 シャイニー
特別価格 税込 2,812 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態‥割れなし。　　　錠前も、問題なく使用可能。　　　使用していたため、外観全体に傷　　　有り。　　　リュック用ストラップ付き。
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