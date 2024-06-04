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Drumdaddy Drums スネアドラム
商品番号 X46978074072
商品名

Drumdaddy Drums スネアドラム
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 10,455 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2015年頃に御茶ノ水の楽器店で購入したものです。2018年頃まで練習やライブ等で使用していましたが、最近はほとんど使わないので出品いたします。メーカーはDrumdaddyDrumsというマイナーなブランドですが、小口径ながら深胴かつ厚めの木材なのでふくよかな中域が際立つ温かみのある音が特徴的なスネアドラムです。ソフトケース(ダメージあり)に入れダンボールで梱包して発送します。サイズ：直径:13インチ深さ:8インチ
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