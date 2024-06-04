Drumdaddy Drums スネアドラム

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商品詳細
2015年頃に御茶ノ水の楽器店で購入したものです。2018年頃まで練習やライブ等で使用していましたが、最近はほとんど使わないので出品いたします。メーカーはDrumdaddyDrumsというマイナーなブランドですが、小口径ながら深胴かつ厚めの木材なのでふくよかな中域が際立つ温かみのある音が特徴的なスネアドラムです。ソフトケース(ダメージあり)に入れダンボールで梱包して発送します。サイズ：直径:13インチ深さ:8インチ
http://narcologia.ru/goods/seamless518829.html
http://narcologia.ru/goods/diamond165858.html
http://narcologia.ru/goods/message349327.html
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