茶道具 人間国宝 釜師 高橋敬典作 唐松地紋 筒釜 鉄釜 共箱 M R4914C ...

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商品詳細
大きさ （蓋を含む）高さ２２．５約cm 幅約２０cm 口外径約１０．４cm環ありません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/flight988428.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle105266.html
http://narcologia.ru/goods/waveform477017.html
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