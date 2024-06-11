Vスターユニバース BOX新品未開封シュリンク付き

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商品詳細
Vスターユニバースシュリンク付き新品未開封BOXになります┏○ペコ即日発送いたします┏○ペコッ受け取り評価放置しない方のご購入宜しくお願い致します┏○ペコッボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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