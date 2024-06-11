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ポケセン産 レイジングサーフ 1box 新品未開封シュリンク付き
商品番号 Q64534133329
商品名

ポケセン産 レイジングサーフ 1box 新品未開封シュリンク付き
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 3,071 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンセンターから来たままの状態となります。コメント無し、即購入可能です！種別…パック・ボックス種別/詳細…未開封ボックス種類…ポケモンカード(ポケ力）ボックスパックシングル•ボックス(box)シュリンク、送付された段ボールのまま。ポケセンカードレイジングサーフ1BOX未開封シュリンク付きポケモンセンター産この箱のまま送ります。ポケモンポケモンカード
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