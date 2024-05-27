コンデンサーマイクセット PC YouTube ゲーム実況　ノイズ

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★セットで付いてるので今すぐ使える!!★YouTube、ライブ配信、会議など役立つアイテム！そんなあなたに超お得！絶対オススメしたいマイクセットです！ーーーーーーーーーーー⭐️新品・未使用品⭐️送料無料⭐️即購入・無言購入OK⭐️安心の匿名配送⭐️#yuchiの商品一覧 はこちらーーーーーーーーーーー↓商品詳細↓【耐久性】このUSBマイクの筐体と付属のアーム、マイクスタンドは精密な合金で作られ、頑丈で耐久性が高いです。プロなマイクコアフィルターで高音圧レベル（SPL）の処理もできます、長い時間高音圧で動作でも、音質劣りの心配が要りません、プロジェクトや自宅録音には最適です。【高集音力】単一指向性USBコンデンサーマイクのカーディオイド線性集音特性が採用され、真正面からの音声には感度が一番高く、約130°の範囲で収音します。付属のポップブロッカーとマイクスポンジで、息や風が起こりポップノイズには効果的な抑えができます。更に、衝撃、振動を吸収できるショックマウントも付属し、マイク自体のノイズ抑制技術と合わせて、周りの雑音やホワイトノイズを強くコントロールでき、pc/ps4にゲーミング時にもしっかり拾えます。高集音性で30cm離れてもクリアに集音でき、音声を綺麗で忠実に再現できます。【接続簡単】三脚スタンドとアームスタンドが付属、机や棚の端にクランプで固定したり、三脚スタンドでデスクトップに立てたり、高さと角度をお好みの使いやすい位置で自由自在に調整できます（Ｃクリップは厚さ5cmぐらいの机に対応できます）。【多機能】T669コンデンサーマイクセットはPCのWindows、MacOS、LinuxOX、PS3、PS4に対応しています。宅録、YouTube、ニコニコ生放送、ゲーム実況などのプラットフォームライブ配信にはおすすめます。また、ゲーミング、Skype、LINE通話/コンピューター、パソコンの電話/動画投稿、ナレーション/等など様々な用途で使われていて、楽器、音楽、番組の録音にもぴったりです。$$4980.Y64