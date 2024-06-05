古美術　清時代青花釉里红梅瓶

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中国古美術 染付け 大明成化年製 青花鳳凰唐草文瓶-

ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。◾️商品について希少品、時代の深さを感じる青花釉里红、丁寧に模様が描かれた小梅瓶でございます。◾️汚れ・傷等経年による傷や擦れや汚れや風合いは画像にてご確認くださいませ。■サイズ高さ；約15.2cm口部直径；約1.8cm胴直径；5.7cm尚、手作業での採寸の為、若干誤差がある場合があります。ご了承下さい。■ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承下さいませ商品の状態や時代や評価は個人差があります。最終的には画像をよくご覧いただき各々でご判断ください。何卒、ご理解、ご了承のもと画像閲覧にて、ご検討、ご購入して頂けましたら助かります。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#伝統工芸品#ジュエリーボックス#古美術