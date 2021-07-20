BOØWY　[超レア] パンフレット　武道館ライブ　1987.2.24 ボウイ

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商品詳細
BOØWY [超レア]パンフレット ボウイ「ROCK’NROLLCIRCUS」 武道館 1987.2.24１日だけのライブの為のパンフレットで当初から部数も少なく、とてもレアなお品物です。表紙に会場名、公演日が入っています。出品に当たりチェックしたところ、表紙に傷や変色があり、裏表紙と中のページの数ページにシミがありました。何箇所か目立つ部分を画像であげていますが全てをあげることは難しい為、汚れありの商品とご理解いただき、気になる点は事前にご質問ください。6枚目からの画像が汚れの目立つ箇所を撮影したものです。汚れのないページの方が圧倒的に多いです。横25.5センチ ×縦32センチページ数は80ページ前後です。35年以上前のお品物である事をご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。ボウイboφwyboowy氷室京介布袋寅泰グッズフォト写真集ツアーパンフツアーグッズ
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