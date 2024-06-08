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GARNET CROWポスター(4枚)
商品番号 Y55312721803
商品名

GARNET CROWポスター(4枚)
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※GARNETCROWポスター4枚セット※・グッズポスター→バレンタインライブ(1枚目)→７周年FCイベント(2、3枚目リバーシブル使用)→filmscope2009(4、5枚目)※写真5枚目のポスターのみ、次写真のピン穴が4箇所あります。※他は飾らず全て丸めて保存しておりましたが、何度か開いている為小さい折りジワや端の方の傷み等はあります。※バラ売りも対応しますが、なるべくまとめて手放したいのと、個別に送料がかかるため→1枚＝3200円でお願いいたします。
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