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BTS メモリーズ　2014
商品番号 G28138190897
商品名

BTS メモリーズ　2014
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 23,104 円
在庫状況 あり

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商品詳細

65222円から再出品しましたBTSメモリーズ　2014　セット　只今再びお値下げしましたこちらは出し惜しみ品ですのでこちらサイトはこの金額でお願いしますコメントお願いいたします公式　メモリーズ　2014セットのお品です　日本語字幕付き経年経過により2画像目　3画像目銀袋　紙の端の角に　剥がれかけありDVD3枚と付属リミテッドのDVD1枚に微細なスレがありましたが再生を確認しましたDVD紙ケースは大切に保管していましたが黒い紙なので超微細なスレ感があります5画像目　付属のタンクトップは新品　未使用　未開封ですが経年自宅保管により裏面の貼り口にヨレあり画像でご確認くださいこちらのフルセットは出回り少ないお品です大変貴重で高価なお品ですので保証のある宅急便で大切に発送させていただきます#MK_bts
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