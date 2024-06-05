値下げ‼️ 日本画　鈴木雅彦絵画　遊鯉

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値下げしました‼️ご検討下さい‼️自筆サイン、落款あり。作品裏に真筆証明書あります。評価額28000円とあります。（写真3参照）サイズは写真4の通りです。素人採寸です。ご了承下さい。長期自宅保管のため額に相応のシミや汚れがありますことをご理解下さる方にお譲りしたいと思います。完璧を求める方はご遠慮ください。気になる点がある場合は必ずコメントにてご確認頂きご納得の上でご購入下さい。返品、クレームはご遠慮願います。梱包用の段ボールが紛失しているため他の段ボールを使い送る予定です。#絵画#日本画✴︎値下げ交渉にはなるべく応じます。コメントください。