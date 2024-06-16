銀握 赤絵菊唐草 石瓶 女流作家 古川 竹峰 銀弦 銀持手 銚子 煎茶 c447 ...

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商品詳細
古川竹峰の赤絵菊唐草石瓶です。大正九年に築窯された竹峰窯の古川竹峰の作。女流作家ならではの美しい赤絵菊唐草に銀の握りが気品がある石瓶ですね。横約17.3cm 高約14.6cm 径約13.9cm古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、スレ・汚れ等ある場合がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。
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