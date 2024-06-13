パイオニアDJ DDJ-RB 2018年製

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商品詳細
DDJ-RB#DDJ_RB種類···DJコントローラー購入後、数回使用して保管していました。動作確認しております。本体表面は細かいキズやスレ等ありますが、全体的には綺麗だと思います。本体裏面に擦り傷あり、外箱も裏面にテープの剥がし跡があります。写真に写りにくいキズやスレなどがある場合がありますので神経質な方、完璧なものをお求めの方はご遠慮ください。ディアクティベート済みで、ライセンスキーをお付けします。最新のレコードボックスのバージョンの場合、ライセンスキーが使用出来ない場合がございます。付属品は写真に写っているものになります。
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