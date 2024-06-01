専用出品 ナップタイム naptime. Nissy サロペット ブラウン

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専用出品です。届いた当時に試着した程度で、その後はずっと洋服棚に保管していました。サイズフリー、ブラウンです。とっても可愛いですが、着用機会が無さそうなので大切にして頂ける方にお譲り致します。定価よりかなりお安くしています。他の衣類との保管、開封済、素人管理、見落としなど御理解いただける方のみご購入よろしくお願い致します。長期保管していたので、神経質な方はご遠慮下さい。小さく折り畳んで発送します。