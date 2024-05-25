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E-THROBBER Leaf Green Metallic



ヤマハパルス米子楽器社オンラインストア / EDWARDS E-THROBBER

EDWARDSのE-THROBBERです。自宅のみの使用で目立った傷や不具合などはありません。フレット残量は約８割から9割程。ネックは現在ストレート、トラストロッドは購入時から緩める方向へ約45度回したのみですので余裕が御座います。付属品はソフトケースです。純正ブラックのピックガード、フロントピックアップカバーブラックも付属致します。以外、メーカー紹介文。THROBBERと言えばシングルカッタウェイでトラディショナルなルックスながら、モダンな仕様で玄人好みのギターとして、人気のモデルです。ネックはハードメイプルにロースウッド指板で、ヘッドは僅かに角度の付いたCTシステム、ペグにはGOTOHのロック式タイプMG-Tを採用、デタッチャブル方式でボディにジョイントされ、ジョイント部はプレイヤビリティを向上させるスターカットです。ピックアップはセイモアダンカンで、ネック側にシングルコイルのSP90-1n、ブリッジ側にTB-59を搭載。出力は決して高くはありませんが、楽器本来のサウンドを忠実に再現してくれます。ブリッジにはESPカスタムラボのフィクスドタイプで、弦はボディバックからセットするスタイルです。BODY:Alderw/IvoryBindingNECK:HardMaple(CTSystem)FINGERBOARD:Rosewood,22FretsRADIUS:305RSCALE:648mmTUNER:GOTOHSG360-07MG-TBRIDGE:ESPCustomLabFIXEDw/String-thru-bodyPICKUPS:(Neck)SeymourDuncanSP90-1n,(Bridge)SeymourDuncanTB-59PARTSCOLOR:ChromeCONTROLS:MasterVolume,MasterTone,3WAYLeverPUSelectorタイプ···テレキャスタータイプシリーズ···Edwardsアクセサリー・パーツ···ケース