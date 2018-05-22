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陣　タワレコパネル\u0026フォトカードCDセット　おまけつき
商品番号 K80045409211
商品名

陣　タワレコパネル\u0026フォトカードCDセット　おまけつき
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THERAMPAGEfromEXILETRIBEタワーレコードパネルROUND\u0026ROUND16BOOSTARZフォトカードメンバー：陣おまけつきの缶バッチこちらの商品はタワーレコードで飾られていたパネルとROUND\u0026ROUND・16BOOSTARZのCDとフォトカードセットになってます。CDがついてきますのでフォトカードとCDバラ売りは不可能になります。即購入可能です。何かありましたらコメントまでよろしくお願いします。
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