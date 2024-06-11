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STORK Vacchiano + 4D T トランペット用　ストーク
商品番号 O76731364108
商品名

STORK Vacchiano + 4D T トランペット用　ストーク
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストークのトランペット用マウスピース￼、ヴァッキャーノ　+4DTです。スロートに微細なメッキの荒れや、全体にメッキの薄くなった部分、黒い変色など散見されますが、￼リムカップからスロート先端に至るまで￼の部分は問題ないと思います。￼種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/cryptographic704037.html
http://narcologia.ru/goods/recommended489390.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture796941.html
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