STORK Vacchiano + 4D T トランペット用　ストーク

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商品詳細
ストークのトランペット用マウスピース￼、ヴァッキャーノ +4DTです。スロートに微細なメッキの荒れや、全体にメッキの薄くなった部分、黒い変色など散見されますが、￼リムカップからスロート先端に至るまで￼の部分は問題ないと思います。￼種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
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