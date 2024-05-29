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- 激レア！Burny Les Paul Custom ランディローズモデル
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商品詳細
BurnyLesPaulCustomランディローズモデル80年代８０年代製の「バーニー」のランディー・ローズ・モデルのレスポール・カスタムです。 「バーニー」は、フェルナンデスのブランドで当初は斉藤楽器といい、クラシック・ギターのブランドでした。 「フェルナンデス」は問屋ブランドで、製造は親会社であるカワイ楽器と木曽鈴木バイオリン・松岡ギター・ヘッドウェイ・トーカイ楽器などが行っていました。 ７０～８０年代のエレキ部門は、このカワイ楽器とトーカイ楽器になります。■ボディー/メイプル＆マホガニー■ネック/マホガニー■指板/ローズウッド■ＰＵ/ハムバッキング（PAFタイプ）■フィニッシュ/アイボリー使用に伴う、打痕、スレ、傷ありますが、演奏には影響無いレベルです、年代の割に綺麗だと思います。ペグ、ブッリジ、テールピース、ピックアップは元々ゴールドメッキ仕様のようですが経年劣化によるくすみが若干あります。詳しくは、画像にてご判断ください。タイプ···レスポールタイプシリーズ···ランディローズ モデル
http://narcologia.ru/goods/composite717154.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture331941.html
http://narcologia.ru/goods/assessor302403.html
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