【未使用・未開封】GIANTS \u0026HOLOLIVE 百鬼あやめ\u0026白上フブキセット

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【品名】ジャイアンツ\u0026ホロライブコラボ 百鬼あやめ\u0026白上フブキ ①プレイヤーズフェイスタオル ②アクリルスタンド【状態】未使用・未開封外袋にヨレや折り目がある場合がありますフェイスタオルは二つに折りたたんで発送します【梱包・発送】濡れ対策しネコポスで発送します。【その他】気になる点がございましたらコメントください！ご購入前にプロフをご覧ください値下げ不可バラ売り不可即購入OK#リゼロ中村・ホロライブ#リゼロ中村・アクスタグッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)