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仏教美術　牧田秀雲作　蝋型鋳銅　普賢菩薩　仏像　置物　共箱　M　5869
商品番号 I59296399483
商品名

仏教美術　牧田秀雲作　蝋型鋳銅　普賢菩薩　仏像　置物　共箱　M　5869
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 7,488 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材...銅大きさ　高さ約15㎝　幅約7㎝×約6㎝　重さ約463g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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仏教美術 牧田秀雲作 蝋型鋳銅 普賢菩薩 仏像 置物 共箱 M 5869 - 金属工芸
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仏師　牧田秀雲作　銅鍍金　聖観世音菩薩像　仏像　置物　共箱　C　R4048 | フリマアプリ ラクマ
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