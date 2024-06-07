ポケモン メザスタ 第2弾 スーパースター ☆6

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商品詳細
メザスタタグ第2弾スーパースターコンプリート①ミュウツー②ミュウ③ジガルデ④ダークライ⑤ケルディオ⑥ミミッキュ⑦サザンドラ⑧ルカリオ⑨サーナイト⑩ハッサム全てメザスタにて使用していたものなので傷擦れ禿げ凹みなどありますで、ご理解いただける方のみのご購入よろしくお願いいたします。バラ売り不可即購入可能です◎
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