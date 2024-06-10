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ポケモンカード　ポケカ ピカチュウ Vmax CSR
商品番号 N11603438750
商品名

ポケモンカード　ポケカ ピカチュウ Vmax CSR
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケカで盛り上がっているいま出品してみました他にも出品しているのでまとめて購入していただけるかたには割引いたします。貴重なものですが生活が苦しいので出品させてください。今ならオマケを多少つけられます入手後、スリーブに入れてから硬質カードケースに入れ、日光が当たらないところで保管しています。今購入してくださった方は24時間以内に発送させていただきます。よろしくお願い致します。
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