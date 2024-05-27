杏ジュリアセット サイン入り生写真入り 超ときめき宣伝部

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商品詳細
組長くじ2023秋杏ジュリアの5等ネームキーホルダーときめき賞缶バッチ31弾生写真(サイン入り)です。梱包方法はプチプチに包んで発送します。梱包希望がある方はコメントにて知らせください。発送日数について、購入前にコメントいただければ対応可能な場合もございますのでご連絡ください。質問等ありましたらお気軽にコメントください。即購入可能⭕️超ときめき宣伝部辻野かなみ杏ジュリア坂井仁香小泉遥香菅田愛貴吉川ひより
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