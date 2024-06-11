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スーパーマリオ チョコエッグ フィギュア④
商品番号 F64652001037
商品名

スーパーマリオ チョコエッグ フィギュア④
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 1,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スーパーマリオのチョコエッグフィギュアです。NewスーパーマリオブラザーズWiiの頃のものだと思います。〇出品内容・マリオ＆みどりこうら・プロペラキノピオ＆プロペラキノコ・ヨッシー・ガボン・イバラムシ・ウニラ・ドンキーコング・レンガブロック＆ペンギンスーツプロペラキノピオの腕が欠損しており、プロペラキノコと共に傷や汚れがあります。またウニラのトゲが非常に取れやすくなっています。#スーパーマリオ#チョコエッグ
http://narcologia.ru/goods/ambassador396906.html
http://narcologia.ru/goods/displease773231.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper617009.html
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