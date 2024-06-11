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村瀬治兵衛作　独楽塗　蓋置　共箱　茶道具
商品番号 F86728936929
商品名

村瀬治兵衛作　独楽塗　蓋置　共箱　茶道具
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 6,235 円
在庫状況 あり

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商品詳細

村瀬治兵衛作、独楽塗の蓋置になります。落ち着いた、非常に上品な作品です。横幅　約5cm　高さ　約5.5cm#村瀬治兵衛#独楽塗#蓋置#その他の茶道具商品はこちら
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