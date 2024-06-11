村瀬治兵衛作　独楽塗　蓋置　共箱　茶道具

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商品詳細
村瀬治兵衛作、独楽塗の蓋置になります。落ち着いた、非常に上品な作品です。横幅 約5cm 高さ 約5.5cm#村瀬治兵衛#独楽塗#蓋置#その他の茶道具商品はこちら
http://narcologia.ru/goods/moisture971569.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce806855.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture753641.html
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