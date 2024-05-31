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矢口永寿造　祥瑞菓子器
商品番号 D70492420016
商品名

矢口永寿造　祥瑞菓子器
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 6,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　直径約２０㎝　　高さ約10㎝　　底直径約８.５㎝平成17年に85000円で購入いたしましたが、ほとんど使用していません。祥瑞の青がとても綺麗な鉢です。２番目の写真に永寿さんの陶印を写したつもりでしたが写りませんでした。
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矢口永寿 祥瑞色絵 手鉢 | 茶道具 小西康のぶろぐ

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