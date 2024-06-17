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Tokai ATE-106B Vanzanbt True vintage搭載
商品番号 U89425574374
商品名

Tokai ATE-106B Vanzanbt True vintage搭載
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 19,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOKAIATE106BSonicBlueTelecasterになります。最近メルカリで購入させて頂いたものになりますが、急遽機材の整理を行わなければいけなくなってしまいましたので他の方に大事に使っていただたけたらと思い、出品致します。ピックアップに純正品ではなく、vanzandtのTrueVintageが搭載されております。弾いた感じはとても弾きやすく驚く程に太い音がします。それでいてもっさりとした感じや、鼻が詰まったような音はせず、粒立ちの良さも感じられるバランスの良い1本となります。　2つ前のオーナー様がビグズビーをつけた穴がボディに２箇所とブリッジ脇に2箇所ございます。ボディは全体的に粗めのサンドペーパーで擦った感じで艶が消されています。あくまで私個人の私見になりますが、東海楽器の作りの良さとVanzanbt製のピックアップの相性がとても良く出ており、ただ単にピックアップを交換しただけとは思えない程です。見た目があまり気にならない方であれば本当にオススメの1本になります。ネックはやや太めで、重量は3.6kgになります。タイプ···テレキャスタータイプシリーズ···その他
http://narcologia.ru/goods/cryptographic334037.html
http://narcologia.ru/goods/Addict18518.html
http://narcologia.ru/goods/encourage460772.html
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