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SABIAN セイビアン　HH SPLASH スプラッシュ　6インチ
商品番号 J89187456458
商品名

SABIAN セイビアン　HH SPLASH スプラッシュ　6インチ
ブランド名 セイビアン
特別価格 税込 2,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...スプラッシュシンバルアクセサリー・パーツ...その他曲のアクセントにどうぞ♪割れ欠け無し！小傷は、少々あり結構激しく、叩けます。nc.nrです。
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