ヤマハ　フルアコ用　ピックアップ　1個

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ヤマハのピックアップです。裏面にAEとあります。日付印「59.7.23」より、昭和59年＝1984年であることから、ヤマハの当時のフルアコAE1200用ではないかと思われます。もともと付いていたカバーはメッキの剥がれがひどかっかため、ギブソン純正のものに交換しました。抵抗値は8.26kΩ辺り、タップで4.12kΩ辺りです。ピックアップ1個、エスカッション1個、高さ調整ネジ3本、スプリング3本のセットとなります。音出しチェック済みで、使用には問題ないと思いますが、古いものですので、細かいことが気になる方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。タイプ...SGタイプタイプ...フルアコースティックギターシリーズ...SGボディタイプ...フルアコースティックアクセサリー・パーツ...ピックアップ