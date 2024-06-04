週末特価☆aespa東京ドーム公演 会場限定Tシャツ☆オマケ付

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◆大幅値下致しました◆☆即決済歓迎☆☆新品未使用☆☆おまけ付き☆aespaSYNKHYPERLINEinJP-SPECIALEDITION-TOKYODOME・会場限定キャラクターTシャツ1点※サイズ等詳細は下記ご参照ください※M/Lいずれかご希望のサイズを取引メッセージよりお申し付けください・キャラクターグッズ付属ランダムトレカ4点＜オマケ＞キャラクタークリアステッカー4枚組1点*出品者都合で恐縮ではございますがセットでのみの販売とさせて頂きますので単品ご希望のコメントはお控え頂けますと幸いに存じます。*全て新品未使用ですが商品によって個体差が生じるケースもあり些少の初期傷が見受けられる場合もございますのでその旨予めご了承の上ご購入頂きたく存じます。*防水及び保護の上ご購入(決済)後24時間以内にネコポスにて発送させて頂きます。*Tシャツ詳細/素材:綿原産国:ベトナム[M]身丈/約710mm身幅/約535mm肩幅/約480mm袖丈/約210mm[L]身丈/約770mm身幅/約580mm肩幅/約540mm袖丈/約240mmエスパカリナKARINAジゼルGISELLEウィンターWINTERニンニンNINGNINGSMTOWNKWANGYAMY-JBetterThingsMYWORLDWTMWSpicyHoldOnTightTETRISグッズ種類···Tシャツ/フォトカード(トレカ)/ステッカー(シール)ジャンル···韓流/Kpop