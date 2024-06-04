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商品詳細
超激レアLP本革製スティックバック多分1970年代の物だと思われます。使い込んでありますが革なので渋くてまだまだ現役です。申しわけありませんが値下げ交渉の質問はご遠慮下さい。あくまでも中古品なので神経質な方のご購入はご遠慮ください。返品は基本受け付けておりません。種類···その他アクセサリー・パーツ···ケース、バッグ
http://narcologia.ru/goods/Stanford843173.html
http://narcologia.ru/goods/plaque985807.html
http://narcologia.ru/goods/choice143985.html
超激レアLP本革スティックバック-
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