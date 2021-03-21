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- ヤマハYTR2310ともう1つkaerntner トランペット 計２台
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商品詳細
友人から譲り受けた物で詳細は不明です。自分は吹けないので音の確認は出来ていません。動作部分の固着や欠品部品は無いようです。取り敢えずジャンクでお願いします。
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