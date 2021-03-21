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ヤマハYTR2310ともう1つkaerntner トランペット　計２台
商品番号 V46565832289
商品名

ヤマハYTR2310ともう1つkaerntner トランペット　計２台
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

友人から譲り受けた物で詳細は不明です。自分は吹けないので音の確認は出来ていません。動作部分の固着や欠品部品は無いようです。取り敢えずジャンクでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/preference868638.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi618547.html
http://narcologia.ru/goods/browse733991.html
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